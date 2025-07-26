والد السادس مكرر بالثانوية الأزهرية: كان متفوق منذ الطفولة.. وختم القرآن في سن صغيرة

أعرب والد الطالب محمد صبحي السادس مكرر على علمي علوم الشهادة الأزهرية بالبحر الأحمر، عن سعادته بحصول نجله على هذا التفوق.

وأكد أن نجله كان دائم التفوق طوال مراحل عمره الدراسي، وكان من الحاصلين علي المراكز الأولي، ويجتهد في المذاكرة مشيرا إلى أنه لم يترك صلاته قط وكان حافظا للقرآن الكريم وختمه في المرحلة الإعدادية، ولفت الي أن يومه كان الدراسة والصلاة.

وأشار إلى أنه سعيد بتفوق نجله في الثانوية الأزهرية، طالبا له أن يحصل على ما يريد.

يذكر أن الطالب محمد صبحي حسين خليف حاصل علي مجموع 99.38% المعهد الأزهري بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر وحصل على المركز السادس مكرر.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 53.99%.. وتهنئة خاصة من الإمام الأكبر للمتفوقين

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 53.99%.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 65.01%، بينما سجل القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 45.50%.

ووجّه وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال العام الدراسي، كما نقل إليهم تقدير فضيلة الإمام الأكبر وتشجيعه لهم على مواصلة طريق الاجتهاد والتفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا سفراء للأزهر في نشر العلم والقيم والأخلاق.

كما تقدم فضيلته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات هذا العام، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب الأوائل، مثمنًا دعمهم المتواصل لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لتحصيل العلم والنجاح.

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