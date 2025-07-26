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الثالثة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية: حققت حلم والدتي بعد وفاة والدي

الثالثة علي الثانوية
الثالثة علي الثانوية الأزهرية..حققت حلم والدتي بعد وفاة والد

أعربت الطالبة آلاء محمد عبد الفتاح محمد الفقي، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية شعبة العلمي بمجموع 99.54%، عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز الكبير، الذي جاء تتويجًا لسنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.

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وقالت آلاء، في تصريحات خاصة لـ"ڤيتو"، إن هذا التفوق لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة تعب طويل وسهر متواصل، مشيرة إلى أن أسرتها كانت السند الحقيقي والداعم الأول لها في رحلتها التعليمية، وخاصة والدتها التي تحملت الكثير بعد وفاة والدها وهي في الصف الخامس الابتدائي.

وأضافت آلاء: "منذ رحيل والدي، وأنا أضع أمامي هدفًا واحدًا، هو أن أُسعد والدتي وأرد لها الجميل، وأرفع رأسها أمام الجميع، واليوم أشعر أنني اقتربت من تحقيق هذا الحلم".

وفي سياق متصل، وجّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة للطالبة آلاء الفقي ولجميع أوائل الثانوية الأزهرية، مؤكدًا أن تفوقهم يُعد مصدر فخر واعتزاز للمؤسسة الأزهرية ولأسرهم ولمجتمعهم، مشيدًا بما بذلوه من جهد في سبيل التفوق العلمي، داعيًا لهم بمزيد من التميز في رحلتهم الجامعية القادمة.

وتوجهت الطالبة المتفوقة بالشكر لكل من ساندها في مشوارها، معربة عن تطلعها لمستقبل مشرق ومواصلة طريق التفوق العلمي في مجال تحلم بالتميز فيه ورفع اسم الأزهر الشريف عاليًا.

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