فاطمة الثالث مكرر بالثانوية الأزهرية أدبي: توقعت أكون من الأوائل.. وشكرًا للإمام الأكبر

سيطرت مشاعر الفرح والسعادة على فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة، الحاصلة على المركز الثالث مكرر بالقسم الأدبي ضمن أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2025، فور علمها بالنتيجة.

وعبّرت فاطمة عن فرحتها قائلة: "الحمد لله واحدة صاحبتي بعتتلي النتيجة، وشوفتها من على موقع الأزهر على فيسبوك، وأول ما تأكدت حمدت ربنا كتير".

وأكدت أنها كانت تتوقع أن تكون ضمن الأوائل، وقالت: "كنت بدعي طول السنة، وكان عندي إحساس إني هكون من الأوائل، رغم إني مكنتش أعرف ترتيبي هيكون إيه بالضبط، لكن كنت واثقة في ربنا وتعبي".

وعلّقت فاطمة على قرار شيخ الأزهر بعدم التواصل مع الأوائل هذا العام تضامنًا مع أهل غزة، قائلة: "ده شيء طبيعي، لازم نراعي مشاعر إخواتنا في غزة، المهم إننا فرحنا بنجاحنا وتفوقنا، ولو كان شيخ الأزهر كلمني، كنت هاشكره على مجهوده معانا، وده شرف كبير لينا".

وعن سر تفوقها، أوضحت أن أسرتها كانت الداعم الأكبر لها، وتحديدًا والدتها وخالها، مشيرة إلى أنها اعتمدت بشكل أساسي على الدروس الخصوصية.

وقالت: "كنت ملتزمة بالجدول اللي المدرسين عاملينه، وكنت بذاكر معاهم خطوة بخطوة، بصراحة كنت معتمدة على الدروس بشكل كبير، بجانب المذاكرة في البيت".

وأشارت فاطمة إلى أنها كانت تشعر بالقلق من جميع المواد نظرًا لصعوبتها، قائلة: "المواد كلها كانت تقيلة، وكل فترات الامتحانات كانت مليانة توتر وقلق، لأني كنت حاطة هدف إني أكون من أوائل الجمهورية".

وأكدت فاطمة فخرها بالانتماء إلى مؤسسة الأزهر، مشيدة بدور طلاب الأزهر في خدمة المجتمع، حيث قالت: "طالب الأزهر ليه دور كبير، لأنه بيساعد الناس اللي معرفوش يتعلموا الدين بعمق، وبيوجهوهم بطريقة صحيحة لأنه دارس وعنده خلفية قوية".

أوائل الثانوية الأزهرية 2025

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اناب، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الأوائل على هذا التفوق المشرِّف، مشيدًا بما بذلوه من جهد كبير، وما قدموه من نموذج يُحتذى به في الجد والاجتهاد، داعيًا الله أن يوفقهم في مسيرتهم الجامعية، وأن يكونوا منارات علم وتميّز في مجتمعاتهم، وسفراء للأزهر في مختلف الميادين، يحملون رسالته الوسطية ويجسِّدون ما تعلموه في معاهده العريقة.

وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب

منطقة القاهرة – معهد فتيات الغد المشرق الخاص

583 درجة – 98.8%

المركز الثاني

حبيبة حسين محمد عيد حسن

منطقة القاهرة – معهد فتيات ابن الرشيد

582 درجة – 98.6%

المركز الثالث

حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان

منطقة الدقهلية – معهد فتيات جصفا

580 درجة – 98.3%

المركز الثالث مكرر

فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة

منطقة القاهرة – معهد فتيات المطرية

580 درجة – 98.3%

المركز الخامس

دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود

منطقة القاهرة – معهد فتيات الوفاء الخاص

578 درجة – 98%

المركز الخامس مكرر

فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى

منطقة الشرقية – معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي

578 درجة – 98%

المركز السابع

آدم ياسر السعيد السعيد الشيخ

منطقة الدقهلية – معهد أويش الحجر

577 درجة – 97.8%

المركز الثامن

مالك شريف حسن محمود رضوان

منطقة المنوفية – معهد شبين الكوم

576 درجة – 97.6%

المركز الثامن مكرر

نوران عصام شحاتة عبد المعطي محمد

منطقة القاهرة – معهد فتيات الشروق النموذجي

576 درجة – 97.6%

المركز العاشر

الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد

منطقة أسيوط – معهد فتيات بني عدي

575 درجة – 97.5%

المركز العاشر مكرر

هدى محمد محمود خلف

منطقة الجيزة – معهد فتيات الشيخ زايد النموذجي

575 درجة – 97.5%

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