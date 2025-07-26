السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

محمد إسماعيل في طريقه للزمالك، اعرف التفاصيل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن صفقة انتقال محمد إسماعيل مدافع زد إلى القلعة البيضاء في طريقها للإعلان بشكل رسمي ليكون إسماعيل لاعبا في صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال المصدر: “إن اللاعب غادر معسكر زد تمهيدًا للانتقال لصفوف الزمالك”. 

فيريرا يطلب تقريرا عن إصابة صلاح مصدق

وطلب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جهازه الطبي تقريرًا طبيًا عن صلاح مصدق مدافع الفريق.

وأدى المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الأبيض أمام وادي دجلة، التي أقيمت أمس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

صلاح مصدق مدافع الزمالك 

ويعاني صلاح مصدق من إصابة بشد عضلي خفيف، تعرض له في التدريبات الأخيرة للفريق، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وخاض المدافع المغربي تدريباته تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي.

وكان الفريق الأبيض خسر من دجلة وديًا أمس بهدف دون رد في إطار استعدادات الزمالك للموسم الكروي الجديد.

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