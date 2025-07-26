السبت 26 يوليو 2025
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أخبار مصر

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

الرئيس السيسي يجتمع
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية اليوم

 تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 خلال الساعات المقبلة، عقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتراعي حركة التنقلات السنوية عدة معايير مهنية وإنسانية، من أبرزها الكفاءة الأمنية والأقدمية إلى جانب الظروف الاجتماعية للضباط.

ويعكس هذا التوازن حرص وزارة الداخلية على تحقيق العدالة داخل المؤسسة وتقدير سنوات الخدمة والخبرة، مع عدم إغفال البعد الإنساني.

 

وتأتي حركة التنقلات هذا العام في ظل توجه واضح نحو التجديد والتحديث، بما يعزز من كفاءة الجهاز الأمني ويرفع من قدرته على تنفيذ مهامه في الحفاظ على الأمن العام ومواجهة الجريمة وخدمة المواطن.


واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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