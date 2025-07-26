سعر صرف الدولار أمام الجنيه، هل تواصل العملة الخضراء الاستقرار في البنوك المصرية؟

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية الرئيسة الاستقرار، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري في الأسواق المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية اليوم، حيث تراوح سعر الدولار بين 48.95 جنيه، و49.14 جنيه للشراء، و49.05 جنيه و49.24 جنيه للبيع.

أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية

يترقب المصريون أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية باعتباره محرك أساس لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج.

متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري

جاء أعلى سعر للدولار الأمريكي في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل مستويات 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنك «التعمير والإسكان» إلى 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر في بنوك «الأهلي المصري» و«بنك مصر» بنحو 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك «البركة» و«المصرف المتحد» و«العقاري المصري العربي» و«تنمية الصادرات» 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك «الأهلي المتحد» و«الشركة المصرفية» و«بنك نكست» نحو 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في «قطر الوطني» نحو 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع.

بدوره، سجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وفي «ميد بنك» سجل الدولار نحو 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك «كريدي أجريكول» و«أبوظبي التجاري» و«الكويت الوطني» و«أبوظبي الأول» نحو 49.00 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 57.18 جنيه، و57.64 جنيه للشراء، و57.36 جنيه و57.89 جنيه للبيع.

العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.03 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف « أبوظبي الإسلامي» نحو 13.10 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

بالمقابل، بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.34 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.38 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك «الأهلي المصري» نحو 12.45 للشراء، و13.48 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 13.45 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 160.05 جنيه للشراء، و161.11 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 160.82 جنيه للشراء و161.20 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، طفرة واضحة خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى مايو 2025 (11 شهرًا)، حيث قفزت نحو 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة نفسها.

كما شهدت الفترة بين يناير ومايو من العام 2025، ارتفاعًا بمعدل 59% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار بالفترة المقابلة من العام 2024.

على المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو الماضي بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار، وهي «تدفقات تاريخية» لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام، وفق بيان البنك المركزي.

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