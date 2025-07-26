عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والدفاعية.

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