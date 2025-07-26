محمد فايق: ثورة يوليو منارة لتحرير شعوب العالم

أكد محمد فايق، وزير الإعلام والإرشاد القومي الأسبق، أن ثورة 23 يوليو لم يقتصر تأثيرها على الداخل المصري، بل تجاوز حدود الوطن ليصل إلى الدول العربية والأفريقية، حيث لعبت دورًا محوريًا في دعم حركات التحرر الوطني ومقاومة الاستعمار الغربي، وكانت القاهرة بمثابة مركز إسناد للثورات والدفاع عن ثروات الشعوب.



مشروع عبد الناصر

وأشار «فايق» خلال خلال كلمته في المؤتمر الفكري الثالث لثورة يوليو، تحت عنوان "ثورة يوليو.. نداء الحاضر والمستقبل"، وذلك برعاية مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة والمؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات، بنقابة الصحفيين إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تبنّى مشروعًا سياسيًا يرتكز على “العدالة الاجتماعية” والتنمية الإنسانية، واهتم بتحسين حياة المواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الشعب المصري رفض الهزيمة في يونيو 1967، كما رفض تنحي عبد الناصر، ليبدأ بعدها مرحلة حرب الاستنزاف التي مهدت لنصر أكتوبر، مؤكدًا أن القوة الشعبية العربية آنذاك كانت سندًا للزعيم الراحل في معاركه ضد الاستعمار، وهي نفس القوة التي باتت غائبة اليوم عن المشهد، ما فتح المجال أمام الكيان الصهيوني لمزيد من التوحش في الأراضي الفلسطينية.



حرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني

وقال فايق: “اليوم نفتقد تلك القوة الأساسية التي كانت ترعب إسرائيل والولايات المتحدة، وغيابها مكّن إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل حرب التجويع واصطياد المدنيين الجوعى، وسط صمت عالمي، بينما يخرج نتنياهو ليتحدث عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط، في محاولة لتوسيع الرقعة الجغرافية لدولة الاحتلال على حساب فلسطين وسوريا”.



اختراق القانون الدولي

وأشار وزير الإعلام الأسبق إلى أن الكيان الصهيوني كيان مارق لا تعترف بالقانون الدولي، وتحظى بدعم أمريكي مطلق، مستغلّة ضعف القوى المجتمعية في العالم العربي.



حل الدولتين

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد فايق على أن المقاومة لن تتوقف، سواء من خلال حركة حماس أو غيرها، موضحًا أن عملية 7 أكتوبر جاءت نتيجة انسداد الأفق السياسي وتبدد الآمال في حل الدولتين، ما دفع الفلسطينيين إلى اللجوء إلى العنف بعد فشل كل مساعي السلام.



دول جامعة الدول العربية

وفي ختام كلمته، أكد فايق أهمية التمسك بجامعة الدول العربية، باعتبارها المنظومة الوحيدة التي لم تستطع إسرائيل النيل منها أو تفكيكها طوال العقود الماضية، داعيًا إلى استعادة روح يوليو والوحدة العربية لمواجهة التحديات الراهنة.





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