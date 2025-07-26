القبض على المتهمة بقتل طالبة لسرقتها في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من ضبط ربة منزل بتهمة قتل طالبة بقصد السرقة بعزبة القوصية بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطار من مركز شرطة فرشوط، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طالبة بعد تغيبها لساعات وبها آثار خنق بعزبة القوصية بمركز فرشوط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مقتل س.أ.ح، تبلغ من العمر 12 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة في الواقعة جارة المجني عليها بقصد السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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