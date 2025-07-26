السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على المتهمة بقتل طالبة لسرقتها في قنا

متهمة
متهمة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من ضبط ربة منزل بتهمة قتل طالبة بقصد السرقة بعزبة القوصية بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطار من مركز شرطة فرشوط، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طالبة بعد تغيبها لساعات وبها آثار خنق بعزبة القوصية بمركز فرشوط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين مقتل س.أ.ح، تبلغ من العمر 12 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.


وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة في الواقعة جارة المجني عليها بقصد السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة فرشوط

مواد متعلقة

العثور على جثة طالبة فى قنا

محافظ قنا يعد بوضع ديري مارجرجس واللابس الروح على الخريطة السياحية

الأنبا تكلا يدشن بعض الأواني بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس في قنا (صور)

ورشة عمل لمناقشة حالات أورام الكبد بمستشفى حميات قنا

الأكثر قراءة

خلال ساعات، تصعيد قيادات شابة في حركة تنقلات الشرطة 2025

في انتظار التصديق عليه، أول مراحل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

بعد فيضانات وسيول إثيوبيا، خبراء يكشفون موعد وصول الإيراد الكامل لمياه النيل إلى مصر

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عاما

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، قرارات مرتقبة تشمل ترقيات واسعة وتدويرا للقيادات

يحدث لأول مرة، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 26 يوليو 2025

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الغفلة وكيفيتها وكم عدد ركعاتها؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية