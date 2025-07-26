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رياضة

فيريرا يطلب تقريرا طبيا عن صلاح مصدق

فيريرا
فيريرا

طلب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جهازه الطبي تقريرًا طبيًا عن صلاح مصدق مدافع الفريق.

وأدى المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الأبيض أمام وادي دجلة، التي أقيمت أمس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

صلاح مصدق مدافع الزمالك 

ويعاني صلاح مصدق من إصابة بشد عضلي خفيف، تعرض له في التدريبات الأخيرة للفريق، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وخاض المدافع المغربي تدريباته تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي.

وكان الفريق الأبيض خسر من دجلة وديًا أمس بهدف دون رد في إطار استعدادات الزمالك للموسم الكروي الجديد.

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