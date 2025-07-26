قال مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور محمد أبو عفش اليوم السبت إن الحالة الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا “نحن في المرحلة الخامسة من المجاعة”.

مدير الإغاثة الطبية بغزة: 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد



وأكد محمد أبو عفش: إن لم يتم إدخال الأدوية والمواد الطبية فورا فإن معدل الوفيات سيتسارع.

وتابع: لا طعام ولا شراب وخلال الشهور الخمسة الأخيرة لم يتم إدخال أي مساعدات و17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد.

واستطرد: عدم توفر الحليب للأطفال يسبب مشاكل صحية خطيرة لهم ونحن بأمس الحاجة لكيس طحين بينما قوات الاحتلال تتلف كميات كبيرة من الأغذية.

واختتم أبو عفش حديثه: أعداد كبيرة من الجرحى في المستشفيات بحاجة ماسة للأدوية وتلقينا وعودا من اليونيسيف بإدخال 6 شاحنات اليوم للقطاع الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.