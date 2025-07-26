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خارج الحدود

مدير الإغاثة الطبية بغزة: 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور محمد أبو عفش اليوم السبت إن الحالة الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا “نحن في المرحلة الخامسة من المجاعة”.

مدير الإغاثة الطبية بغزة: 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد
 

وأكد محمد أبو عفش: إن لم يتم إدخال الأدوية والمواد الطبية فورا فإن معدل الوفيات سيتسارع.

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وتابع: لا طعام ولا شراب وخلال الشهور الخمسة الأخيرة لم يتم إدخال أي مساعدات و17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد.
 واستطرد: عدم توفر الحليب للأطفال يسبب مشاكل صحية خطيرة لهم ونحن بأمس الحاجة لكيس طحين بينما قوات الاحتلال تتلف كميات كبيرة من الأغذية. 

واختتم أبو عفش حديثه: أعداد كبيرة من الجرحى في المستشفيات بحاجة ماسة للأدوية وتلقينا وعودا من اليونيسيف بإدخال 6 شاحنات اليوم للقطاع الصحي.

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غزة سوء تغذية قوات الاحتلال

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