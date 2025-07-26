السبت 26 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أول تعليق من طارق الشناوي على تهديد نقابة الموسيقيين بسبب راغب علامة

طارق الشناوي ومصطفى
طارق الشناوي ومصطفى كامل، فيتو

علق الناقد الفني طارق الشناوي على أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية بعد أن توعدوا برفع دعوى قضائية ضده بسبب تصريحات حول قرار وقف المطرب راغب علامة من الغناء في مصر.

وقال طارق الشناوي في تصريحات لفيتو إنه  سوف يترك الرد في هذا الأمر  للزملاء الصحفيين والإعلاميين.

وأكد أن لديه ثقة كبيرة في القضاء المصري الشامخ، وسوف تكون هناك عدالة قوية في هذا الأمر.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا إعلاميًّا بشأن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن أزمة المطرب راغب علامة.

وجاء في نص البيان: “تابعت نقابة المهن الموسيقية ما ورد على لسان  طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج “الستات” على قناة النهار، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها “عشوائية” وخالية من الدراسة والمنطق، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة”.

وتابع البيان: “إن هذه التصريحات لا تندرج تحت النقد المهني، بل تمثل تشهيرًا وقذفًا وازدراءً علنيًّا بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات”.

وأعلنت  نقابة المهن الموسيقية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور، دفاعًا عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تطال كيانها أو تنال من نزاهتها.

وتواصلت فيتو مع المسؤول القانوني لنقابة المهن الموسيقية الذي أكد أن “التصريحات تحمل كل سيئ، والطريق القانوني أمامنا في كافة الإجراءات ضد طارق الشناوي”.

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