حالات يمنع فيها الميراث وفق القانون

تساؤلات يرددها البعض حول الحالات التي يُمنع الميراث، وهل هناك نصوص قانونية تجيز مثل هذه العقوبة القاسية؟ وما رأي قانون المواريث في ذلك لاسيما إن كان المستحق شرعيًّا.

ضوابط منع الميراث في القانون

الإجابة نعم، هناك حالا ينص قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وفق آخر تعديل صادر في 2017، على منعها من الميراث.

ويمنع القانون الوارث من الإرث، حال قتل المورث عمدًا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور وأدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

كما يوجد توارث بين المسلم وغير المسلم، حيث يتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض، واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين، إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.

عن قانون المواريث

قانون المواريث هو فرع من فروع القانون الخاص ويستوحي اسمه من مصطلح مواريث، وتجدر الملاحظة أنه هناك فرق بين بين فقه المواريث وقانون المواريث.

والمراد بالمواريث في الشريعة الإسلامية كل ما يتعلق بالتركة الذي يخلفها الميت وورثها غيره أو هو، وانتقال الملكية من الميت إلى الورثة الأحياء سواء كان المتروك منقول أو عقار ويعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، وموضوعه التركات وغايته إعطاء كل ذي حق حقه وهو مستمد من القرآن والسنة والإجماع وهو علم بقواعد حسابية وبقسمة التركات بين الورثة ويتم بموجبها معرفة أنصبة الورثة وتصحيح أصل الفريضة وسهامها وناسخاتها.

وقواعد الميراث من أهم معالم التشريع القرآني، أما قانون المواريث فهو مجموعة قواعد قانونية تتضمن تحديدا للمال الموروث ومن هم الورثة وما نصيب كل منهم في التركة، وكيفية توزيع الإرث نفسه، فقواعد قانون المواريث مستمدة من فقه المواريث، لكن الفرق بينهما أن القانون تبني قواعد محددة تبني فيها مذهبا معينا أو وفق بين عدة مذاهب، وتخلص من تعدد الآراء والاجتهادات، بما يجعل مهمة رجل القانون أبسط بكثير وأيسر من مهمة الباحث في الفقه.

يذكر أن كتب القانون الخاص بالميراث مكتوبة بلغة فقهية صعبة علي غير المختصين في كامل العالم الإسلامي الذي استعان بالشريعة كرافد أساسي لهذا القانون، لهذا تبدو بعض المصطلحات صعبة حتى لمن يملكون تكوينا قانونيا، وسبب ذلك أن المصطلحات غير مألوفة في بقية فروع القانون مما يصعب فهمها والإلمام بها مثل: الحجب والتعصيب والعول.

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