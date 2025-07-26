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محافظات

إصابة 24 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق قفط القصير

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 24 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص، بمنطقة كلاحين قفط، جنوب محافظة قنا على طريق قفط - القصير.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار مصنع أسطوانة البوتاجاز بمنطقة كلاحين قفط.

وأسفر الحادث عن إصابة 24 شخصًا، ودفع مرفق إسعاف قنا،  بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قفط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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