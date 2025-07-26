السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

آخر تطورات الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم (إنفوجراف)

صنع الله إبراهيم،
صنع الله إبراهيم، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

تحولت إلى كتلة لهب في ثانية، لحظة اشتعال النار بسيارة خرسانة بطريق البوليفار بأكتوبر (صور)

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

المشاهدات والأرباح السبب، الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة داخل مترو الأنفاق

نحن والخليج والفلوس!

تجمعه صلة قرابة بتامر حسني، الشامي يتألق في مهرجان العلمين الجديدة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

غضب واتجاه لسحب الشارة، إجراءات متوقعة من برشلونة ضد شتيجن

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

آخر تطورات الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم الشرع في استخدام الزكاة للقروض الحسنة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية