الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النيابة تحجز المتهمين، تفريغ خزان سيارة كسح لمياه الصرف الصحي بترعة للري يثير الغضب بالشرقية

بعد فيديو الصرف الصحي،
بعد فيديو الصرف الصحي، فيتو

شهدت محافظة الشرقية واقعة صادمة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، بعدما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يُظهر شخصًا بجوار سيارة صرف صحي، أثناء قيامه بتفريغ حمولتها في مياه ترعة قرية ميت العز التابعة لمركز فاقوس، والتي تُستخدم في ري المحاصيل الزراعية.

وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشون العزيزية

أول رد فعل للأجهزة الأمنية بالشرقية

تحركت الأجهزة الأمنية بالشرقية بسرعة، وتمكنت من تحديد هوية المتورطين في الواقعة، وضبط اثنين منهما؛ أحدهما يُدعى "محمد" ويبلغ من العمر 16 عامًا، مقيم بإحدى العزب التابعة لقرية ميت العز، والآخر يُدعى "عادل"، فيما تتواصل الجهود لضبط متهم ثالث شريك لهما.

النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية،فيتو<br> 
النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية، فيتو

التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة 

من جانبها، أكدت محافظة الشرقية أنه تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تهدد صحة المواطنين والزراعة.

النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية،فيتو<br> 
النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية، فيتو 
النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية،فيتو<br> 
النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية، فيتو 

النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة 

في السياق ذاته، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بالتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، مع تكليف الجهات المختصة بفحص مياه الترعة وبيان مدى تلوثها، وتأثير ذلك على الصحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو واقعة ميت العز بالشرقية تفريغ حمولة صرف صحي في الشرقية اجهزة امن الشرقية حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يكتسح البنزرتي التونسي بخماسية.. الزمالك يسقط بهدف أمام وادي دجلة.. أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب

على رأسها البتكوين، انخفاض أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة

نحن والخليج والفلوس!

أمين المجلس الأعلى للجامعات يفتتح فعاليات يوم العلوم الألماني 2025

السقا: لولا وجود هنيدي مكنش حد فينا هيكون موجود.. وإبراهيم الأبيض محدش يقدر يعمله

هل تحليل المخدرات المفاجئ قانوني؟ التشريع يجيب

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

بيان مشترك لأعضاء بالكونجرس الأمريكي: الجوع في غزة كارثي بسبب الحصار الذي فرضه نتنياهو

الأكثر قراءة

نحن والخليج والفلوس!

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

المشاهدات والأرباح السبب، الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة داخل مترو الأنفاق

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الجيران، فحص منزل أسرة الأطفال الستة المتوفين ووالدهم بالمنيا

خارجية الاحتلال: فرنسا تكافئ الإرهاب مجددًا بالإفراج عن جورج عبدالله

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

ضوابط في قانون الرؤية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم الشرع في استخدام الزكاة للقروض الحسنة؟ الإفتاء توضح

بعد فتوى سعاد صالح عنه، أضرار الحشيش الدينية والدنيوية

المزيد
الجريدة الرسمية