النيابة تحجز المتهمين، تفريغ خزان سيارة كسح لمياه الصرف الصحي بترعة للري يثير الغضب بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة صادمة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، بعدما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يُظهر شخصًا بجوار سيارة صرف صحي، أثناء قيامه بتفريغ حمولتها في مياه ترعة قرية ميت العز التابعة لمركز فاقوس، والتي تُستخدم في ري المحاصيل الزراعية.

أول رد فعل للأجهزة الأمنية بالشرقية

تحركت الأجهزة الأمنية بالشرقية بسرعة، وتمكنت من تحديد هوية المتورطين في الواقعة، وضبط اثنين منهما؛ أحدهما يُدعى "محمد" ويبلغ من العمر 16 عامًا، مقيم بإحدى العزب التابعة لقرية ميت العز، والآخر يُدعى "عادل"، فيما تتواصل الجهود لضبط متهم ثالث شريك لهما.

النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية، فيتو

التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة

من جانبها، أكدت محافظة الشرقية أنه تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تهدد صحة المواطنين والزراعة.

النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية، فيتو

النيابة تتحرك وتحجز المتهمين.. تفريغ ترعة للري بمياه الصرف الصحي يثير الغضب بالشرقية، فيتو

النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة

في السياق ذاته، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بالتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، مع تكليف الجهات المختصة بفحص مياه الترعة وبيان مدى تلوثها، وتأثير ذلك على الصحة العامة.

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