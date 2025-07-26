اليوم، محاكمة صاحب شركة سيارات وآخرين في رشوة مهندس حي بمدينة نصر

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة مالك شركة سيارات واثنين آخرين بعرض رشوة على مهندس بحي مدينة نصر.



وجاء في تحريات الرقابة الإدارية أنها تلقت بلاغًا من مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر يفيد بعرض 3 أشخاص من بينهم صاحب شركة سيارات، رشوة عليه.

وعلى الفور شكلت الرقابة الإدارية وحدة تحرٍّ وتبين صحة البلاغ وتم وضع خطة لمراقبة المتهمين بعد أن أوهمهم المبلغ بموافقته على طلباتهم.

وسجل رجال الأجهزة الأمنية لقاء جمع المبلغ بالمتهمين ودار بينهم حديث حيث عرض المتهم الرئيسي على الأول إعطاءه مبلغ 400 ألف جنيه تكون على أجزاء، على سبيل الرشوة مقابل استصدار تراخيص ترميم وتعديل لعقار وزيادة المساحة البنائية وبروز بالردود الأمامية.

وأضافت التحريات أنه تم تسجيل لقاء آخر جمع المبلغ بباقي المتهمين على أحد المقاهي بمدينة نصر، وسلماه مبلغ 50 ألف جنيه كجزء أول من الرشوة، وهنا داهمت القوة الأمنية اجتماعهم وضبطتهم في حالة تلبس.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عرضوا الرشوة على المهندس طالبين منه منحهم رخصتين ترميم وتعديل للعقار الكائن في منطقة أرض الجولف مدينة نصر أول بالمخالفة للقانون.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغًا من مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، يتهم خلاله 3 أشخاص بعرض رشوة مالية عليه مقابل حصولهم على تسهيلات مخالفة للقانون تتعلق برخصتي ترميم وتعديل لمبنى سكني، ولكنه رفض وقرر إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وفور تلقي البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين صحتها، وتم تسجيل الواقعة صوت وصورة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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