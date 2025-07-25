رغم التصالح، حبس 9 أشخاص في مشاجرات شاطئ النخيل بالإسكندرية 4 أيام (صور)

أمر المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، بحبس 9 من أفراد مشاجرات شاطئ النخيل بينهم العاملين علي الشاطئ، رغم تصالحهم في قسم شرطة العامرية أول، إلا أن النيابة ارتأت حبسهم لاستعمالهم أسلحة بيضاء.

ووجهت لهم النيابة تهم إثارة الشغب في مكان عام وحيازة أسلحة بيضاء، وتعريض حياة رواد الشاطئ للخطر والاعتداء البدني.

وكان شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، شهد معركة بالشوم والأسلحة البيضاء والحجارة داخل الشاطئ وامتدت إلى خارجه، مما تسبب في حالة من الرعب والفرع بين رواده خاصة الأطفال والنساء.

و تفاجئ رواد شاطئ النخيل بنشوب معركة بين العاملين بالشاطئ وعدد من المصطافين مكونة من شابين ومجموعة من الأطفال والنساء، حيث تعدى العاملين على الأسرة مستخدمين العصي والتهديد بالأسلحة البيضاء وكذلك الحجارة.

وامتدت المعركة من داخل الي الشاطئ الي خارجه في الممشي الموازي له، وسط ذهول رواد الشاطئ وقاطني المدينة،و حاول الكثير من رواد مدينة ٦ أكتوبر احتواء الموقف إلا أن العاملين تعدوا على كل من قام بمواجهتهم وتعدوا عليه واستمرت المعركة أكثر من ربع ساعة، دون تدخل من مستأجر الشاطئ على الرغم أن العاملين يقعون تحت مسئوليته القانونية مباشرة وعقب ذلك توجهت قوة أمنية من قسم شرطة العامرية أول وألقت القبض على عدد من العاملين بالشاطئ وأحد أطراف المشاجرة.

وطالب رواد الشاطئ وقاطني المدينة بضرورة وضع رقابة صارمة عليه لمخالفة المستأجرين تعليمات السياحة والمصايف خاصة في إجبارهم على دفع الإكرامية والمعاملة السيئة ووجود حيوانات غير أليفة على الشاطئ تستخدم للتصوير وكذلك الشيشة.

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