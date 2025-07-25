محافظ قنا يعد بوضع ديري مارجرجس واللابس الروح على الخريطة السياحية

استقبل الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص وتوابعهما، رئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وعدد من مرافقيه بدير مارجرجس ودير الأنبا بيسنتاؤوس اللابس الروح.

وتفقد المحافظ الأديرة ووعد بوضعهما على الخريطة السياحية لما لهم من أهمية تاريخية وقيمة أثرية.

دير اللابس الروح

يبعد دير "القديس العظيم اللابس الروح الأنبا بسنتاؤس" عن مدينة نقادة، نحو 8 كيلومترات، وعلى بعد 38 كيلو مترا من مدينة قنا على الطريق الصحراوي، في قلب الجبل بين محافظتي قنا والأقصر، ويعد من أقدم الأديرة الموجودة بالمنطقة بعد دير الأنبا بقطر.

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