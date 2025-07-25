الأهلي يتقدم على البنزرتي التونسي بهدفين في الشوط الأول

تقدم النادي الأهلي على فريق البنزرتي التونسي بهدفين دون رد في الشوط الأول لمباراته الودية التي تقام على هامش معسكر الفريق الخارجي بمدينة طبرقة التونسية أحرزهما محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 20 و42.

وشهد الشوط ندية من الفريق التونسي الذي بدأ مهاجما إلا أن سيطرة الأهلي على الكرة والانتشار الجيد للاعبين جعل الأهلي يمتلك زمام الأمور ويفرض سيطرته الميدانية على اللقاء، مستغلا القوة الهجومية للفريق المتمثلة في زيزو وتريزيجيه وجراديشار وأفشة وبن رمضان لتسفر الهيمنة الأهلاوية عن الهدف الأول الذي جاء من أسيست زيزو لتريزيجيه الذي يتقدم للأهلي بالهدف الأول برأسه فيما استطاع تريزيجيه تسجيل الهدف الثاني بعد عدد كبير من النقلات ختمها تريزيجيه بتسديدة قوية على يسار حارس البنزرتي مسجلًا هدف الأهلي الثاني.

وأعلن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي من المقرر أن يخوض لقاء البنزرتي التونسي، بعد قليل، بمدينة طبرقة التونسية في إطار معسكر الإعداد الخارجي الذي يخوضه الفريق.

تشكيل الأهلي أمام البنزرتي

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

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