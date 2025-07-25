بعد تصريح سعاد صالح المثير للجدل، الأوقاف: الحشيش حرام شرعًا

أثارت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحها أن تناول مخدر“الحشيش” جائز شرعا لعدم تأثيره على العقول.

الأوقاف تحذّر: الحشيش ليس مادة "خفيفة".. وترويجه جريمة في حق الوطن

وفي إطار حملة "صحح مفاهيمك"، شددت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على أن الحشيش من المواد المُهلكة والمدمرة للصحة العامة، ولا يمكن التهاون في تحريمه أو التقليل من خطورته، مؤكدة أن تحريم المخدرات لا يقتصر على تغييب الوعي فقط، بل يشمل كل ما يُفسد البدن ويُعطّل العقل ويُدمّر الإنسان والمجتمع.

وأكدت الوزارة أن بعض التصريحات المغلوطة التي تروج للحشيش على أنه "غير محرّم لأنه لا يُغيّب العقل بالكامل" تمثل تزييفًا للدين ولبسًا للباطل بثوب العلم والشرع، في وقت تخوض فيه الدولة معركة قومية لحماية أبنائها من الإدمان، وتبذل فيها المؤسسات المعنية وعلى رأسها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي جهودًا مكثفة للتوعية والعلاج.

موقف دار الإفتاء من تحريم “الحشيش”

وأشارت الوزارة إلى أن دار الإفتاء المصرية حسمت الموقف الشرعي بوضوح: كل ما يُعطّل العقل أو يُهلك البدن محرّم شرعًا، سواء كان خمرًا أو مخدرًا أو حشيشًا، مستشهدة بقوله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]

و بحديث النبي ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم].

ونوّهت وزارة الأوقاف إلى أن مخدر الحشيش يُسبّب اضطرابًا في الإدراك، وهلاوس سمعية وبصرية، وخللًا في التوازن العصبي، ويؤدي إلى تدمير خلايا المخ وتليّف الرئة وضعف التركيز، فضلًا عن تأثيره الكبير في تعريض السائقين للحوادث بما يعادل ثلاثة أضعاف المعدلات الطبيعية.

ووفقًا لإحصاءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فإن أكثر من 50% من طالبي العلاج عبر الخط الساخن 16023 مدمنون على الحشيش، ما يعكس خطورته الحقيقية وخداع وصفه بالمادة "الخفيفة".

واختتمت الوزارة منشورها بنداء صريح لكل أب وأم، ولكل شاب وفتاة:"لا تجعلوا كلمات مزيفة تُنسب زورًا للعلم والدين تفتح أبواب الضياع، ولا تسمحوا بتشويه حدود الحلال والحرام. ديننا يحمي العقول ويصون المجتمعات.. فاحموا أنفسكم وأولادكم قبل فوات الأوان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.