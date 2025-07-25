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محافظات

تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الجيران، فحص منزل أسرة الأطفال الستة المتوفين ووالدهم بالمنيا

الأطفال الستة المتوفيين
الأطفال الستة المتوفيين بدلجا في بني سويف

تواصل النيابة العامة في المنيا، التحقيق في وفاة شخص وأولاده الستة في قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

حيث انتقل فريق من البحث إلى منزل الأم في محافظة بني سويف، حيث تم فحص المنزل بشكل دقيق وتفريغ كاميرات المراقبة بالإضافة إلى المرور على عدد من محلات المبيدات في المنطقة.

فحص منزل أسرة والدة الأطفال الستة المتوفين بدلجا في بني سويف 

وقام أيضا الفريق بسؤال أصحاب محلات المبيدات عن أي عملية شراء تمت من قبل الأم أو أي أحد من أسرتها خلال الفترة الماضية، من أجل محاولة الوصول إلى أسباب وملابسات الواقعة.

أطفال دلجا الأشقاء المتوفين في المنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية، كانت تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس، بينما كانت شقيقتهم فرحة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

عقب البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة كل من "ريم ناصر" (10 سنوات)، و"عمر ناصر" (7 سنوات)،  محمد ناصر" (11 سنة)، ولحق بهم  كل من  "أحمد ناصر" (5 سنوات) و"رحمة ناصر" 12 عاما وفرحة ناصر 14 عاما. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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