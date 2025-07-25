الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وصول فريق الأهلي لملعب مباراة البنزرتي التونسي (صور)

فريق الأهلي
فريق الأهلي

وصل، منذ قليل، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب فندق  la cigalaf بمدينة طبرقة التونسية، والذي سيشهد اللقاء الودي أمام فريق البنزرتي التونسي. 

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 

وكان الأهلي قد واجه الملعب التونسي في أول لقاءاته الودية بالمعسكر المغلق وحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ومن المنتظر ان يجرب خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق جميع لاعبي الفريق في اللقاء الودي للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل خوض مباريات الفريق المحلية بالموسم الجديد.

 

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق خوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مختار التتش، بعد العودة من تونس يوم الأحد.

ويسعى ريبيرو لخوض اللقاء الودي الثالث، ليكون تعويضًا عن لقاء النجم الساحلي، الذي كان من المقرر أن يخوضه الفريق في معسكر تونس وتم إلغاؤه، بسبب إصرار الأهلي على إقامة اللقاء على ملعب المعسكر في مدينة طبرقة، وتمسك النجم بإقامة اللقاء على ملعب سوسا الأوليمبي.

ولم يحدد الأهلي الطرف الآخر للقاء الودي، على أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي معسكر الأهلي في تونس الأهلي والبنزرتي التونسي الإسباني خوسيه ريبيرو اخبار الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يخوض ودية جديدة الثلاثاء المقبل بعد العودة من معسكر تونس

جلسة بيبو وديانج تحسم مصير اللاعب مع الأهلي

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي في ختام معسكر تونس

أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

الحكم على أنوسة كوتة في قضية "ضحية النمر" بطنطا، غدا

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة وتنصح بارتداء قبعة تحت أشعة الشمس

خدمات

المزيد

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل حجز شقق أصحاب الأولوية لـ "سكن لكل المصريين 5"

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح وصيفًا وعمر مرموش ضمن القائمة.. أكثر اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الحمد يوم الجمعة في ساعة الإجابة

هل يتحقق ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم زيارة ضريح الحسين وعلاقتها بانفراجة كبيرة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية