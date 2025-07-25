وصول فريق الأهلي لملعب مباراة البنزرتي التونسي (صور)

وصل، منذ قليل، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب فندق la cigalaf بمدينة طبرقة التونسية، والذي سيشهد اللقاء الودي أمام فريق البنزرتي التونسي.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد

وكان الأهلي قد واجه الملعب التونسي في أول لقاءاته الودية بالمعسكر المغلق وحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ومن المنتظر ان يجرب خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق جميع لاعبي الفريق في اللقاء الودي للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل خوض مباريات الفريق المحلية بالموسم الجديد.

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق خوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مختار التتش، بعد العودة من تونس يوم الأحد.

ويسعى ريبيرو لخوض اللقاء الودي الثالث، ليكون تعويضًا عن لقاء النجم الساحلي، الذي كان من المقرر أن يخوضه الفريق في معسكر تونس وتم إلغاؤه، بسبب إصرار الأهلي على إقامة اللقاء على ملعب المعسكر في مدينة طبرقة، وتمسك النجم بإقامة اللقاء على ملعب سوسا الأوليمبي.

ولم يحدد الأهلي الطرف الآخر للقاء الودي، على أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.