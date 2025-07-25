تداول 29 ألف طن و650 شاحنة بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (10) سفن وتم تداول (29000) طن بضائع و(650) شاحنة و(360) سيارة.

تصدير 11 ألف طن أسمنت من ميناء سفاجا لمدغشقر

حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(225) شاحنة و(305) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (23000) طن بضائع و(425) شاحنة و(55) سيارة.

غادرت ميناء سفاجا اليوم السفينة Happy 18 وعلى متنها 11 ألف طن اسمنت متجهة إلى مدغشقر والسفينتين ALcudia Express والحرية 2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والحرية 2 وغادرت السفينة Belagos Express .

وشهد ميناء نويبع تداول (5300) طن بضائع و(320) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2725 راكبا بموانيها بتاريخ: 25 يوليو 2025.

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