تامر حسني يحقق 10 ملايين مشاهدة لأغنية "لينا ميعاد" على يوتيوب (فيديو)

يواصل النجم تامر حسني تحقيق مشاهدات قوية من خلال أغاني ألبومه الجديد “لينا ميعاد” والذي طرحه قبل 10 أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة.

أغنية لينا ميعاد

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم “لينا ميعاد” حتى الآن قرابة الـ 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” لتتواجد بقائمة تريند الموسيقى بالموقع.

الأغنية من كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.

كلمات أغنية لينا معاد

وتقول كلمات الأغنية: هسيب الأيام تثبت لك لما تروح وتغيب

على إيه يا حبيبي هنتعاتب ما خلاص هنسيب

ومسير الدنيا هتجمعنا من تاني اكيد

كفايه كلام وخلي حبيبي فراقنا يليق

بسنين عيشناها بتفاصيلها بين فرح وضيق

وهتفضل دائمًا على بالنا حتى واحنا بعيد

لينا معاد نتقابل فيه بعد اما نحاول واحنا بعاد

وهنحكي ازاي عدينا بكل دقيقه فراق

وهتعرف ان ليالي البعد مش مستاهله عناد

لينا معاد نتقابل فيه بعد اما نحاول واحنا بعاد

وهنحكي ازاي عدينا بكل دقيقه فراق

وهتعرف ان ليالي البعد مش مستاهله عناد

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