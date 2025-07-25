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شواطئ الإسكندرية كاملة العدد وسط الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة (صور)

فعاليات شواطئ الإسكندرية،
فعاليات شواطئ الإسكندرية، فيتو

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة إقبالا شديدا، حيث بلغت نسبة الإشغال على شواطئ محمود سعيد، عروس البحر، بحري وصلت إلي 100%.

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد


كما أنه وصلت نسب الإشغال بشواطئ العصافرة المميز، إسكندر، جزيرة الدهب إلى 75%. 


 ووجهت الإدارة المركزية النصح بتجنب التوجه لهذه الشواطئ. حرصًا على سلامتكم وتجنبًا للزحام على البوابات، والتوجه إلى الشواطئ التي مازالت نسب الإشغال بها تسمح بإستقبال الرواد وهي: شاطئ طاحونة المندرة، شاطئ جليم، شاطئ وانلي ، وشواطئ  بحري.

احتفالات بالعيد القومي 

كما شهدت شواطئ الإسكندرية أجواءً مميزة من البهجة والوعي والصحة، حيث تواصلت الفعاليات الترفيهية والتوعوية لخدمة رواد الشواطئ في كل مكان، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ73.

فقد استقبل  شاطئ البوريفاج  فعاليات كرة الطائرة الشاطئية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، بينما استضاف شاطئ جزيرة الدهب مباريات الراكيت وسط تفاعل كبير من المصطافين.

وعلى شواطئ العصافرة وإسكندر وأبطال التحدي المجاني لذوي الهمم، نظمت حملات توعوية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لرفع وعي الرواد بخطورة التعاطي، وتعريف الأهالي بالأعراض الأولية الظاهرة على المتعاطي، مع التأكيد أن العلاج فى المراحل المبكرة يحقق نتائج سريعة كما ان العلاج سري تمامًا ومجاني عبر رقم الخط الساخن 16023.

 

 كما شاركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في مبادرة "100 يوم صحة" بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتي انطلقت يوم 15 يوليو الجاري، حيث انتشرت الفرق الطبية لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية  بأماكن التجمعات الأكثر كثافة مثل شواطئ الإسكندرية فاستقبل شاطئ البوريفاج وشاطئ جزيرة الدهب الفرق الطبية التي قامت بالكشف علي الرواد وصرف العلاج لهم، 

 

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