بجوائز مالية وعينية، القومي لثقافة الطفل يطلق مسابقة "وفاء النيل"

تُطلق وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والبيئة، مسابقة "وفاء النيل"، التي ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلي للثقافة للأطفال والشباب من عمر "8 إلى 18 سنة"، لتشجيعهم على التعبير عن حبهم للنيل من خلال الفن والإبداع.

تفاصيل المسابقة والجوائز

ويأتي هذا النشاط فى إطار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذكرى الاحتفال بوفاء النيل بهدف إعادته إلى قلب المشهد الثقافي، عبر أنشطة تمزج بين التراث والفن المعاصر، بمشاركة قطاعات متعددة من الثقافة والفنون، لتُبرز النيل كرمز للانتماء والعطاء.

وأشار الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إلى أن المسابقة ستمنح الأطفال والشباب فرصة مميزة للتعبير عن مواهبهم في عدة مجالات إبداعية، تشمل: كتابة القصة القصيرة، الشعر، الرسم، مع توصية خاصة باستخدام مواد معاد تدويرها لضمان أن تكون الأعمال صديقة للبيئة، إلى جانب مجال الفيلم القصير من خلال تصوير مقاطع تتراوح مدتها بين 2 إلى 5 دقائق عن نهر النيل باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح العزازي أن موضوعات المسابقة تتنوع بين: "جمال نهر النيل ووفائه خلال موسم الفيضان، احتفال المصريين القدماء بعيد وفاء النيل، المناظر الخلابة على ضفتي النيل، السلوكيات السلبية التي تهدر المياه أو تلوث النهر"

من جانبه، أكد أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أن المسابقة مفتوحة لجميع الأطفال والشباب من مختلف محافظات الجمهورية، وسيتم تقييم الأعمال من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في ثقافة الطفل إلى جانب أخصائي التوعية بالإدارة العامة للثقافة البيئية بوزارة البيئة.

وسيُمنح الفائزون جوائز مالية وعينية، بالإضافة إلى شهادات تقدير مقدمة من وزارة البيئة.

ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال أعمالهم إلى أحد العنوانين التاليين: (مقر المركز القومي لثقافة الطفل بمدينة الفنون بالهرم، مقر الحديقة الثقافية بشارع قدري، السيدة زينب، القاهرة).

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