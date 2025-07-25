الجمعة 25 يوليو 2025
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جريمة مأساوية تهز أبو هلال في المنيا، قصة شاب قتل والده في لحظة جنون

جريمة مأساوية تهز
جريمة مأساوية تهز أبو هلال في المنيا

عاشت منطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا حدثًا مأساويًا ترك أثرًا عميقًا في نفوس سكانها.. كان المشهد هادئًا، إلا أن صرخات استغاثة ملأت الأرجاء، لتكشف عن جريمة هزت القلوب.

 شاب، يعاني من اضطرابات نفسية، أقدم على قتل والده السبعيني داخل منزل الأسرة.

شاب يقتل والده في المنيا 

مدير أمن المنيا، اللواء مجدي سالم، تلقى بلاغًا من قسم شرطة بندر المنيا عن وقوع حادث مروع، عند وصوله، كانت ملامح الصدمة واضحة على وجوه الجيران الذين تجمعوا حول المنزل.

 الشاب، الذي فقد السيطرة على أعصابه، اعتدى على والده باستخدام "شومة"، مما أدى إلى إصابة قاتلة أودت بحياته فورًا.

 الكردون الأمني حول منزل الواقعة في المنيا 

مع تكثيف الجهود الأمنية، تم فرض كردون أمني حول المنزل، حيث باشر ضباط وحدة البحث الجنائي والطب الشرعي بإجراء المعاينة التصويرية علي  جثمان الضحية وتم  نُقل إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، بينما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها السريعة، لتكشف عن تفاصيل الحادث المأساوي.

سببب الخلافات 

تحدث الجيران عن الشاب، مؤكدين أنه كان يتلقى العلاج لسنوات طويلة بسبب حالته النفسية.. وبدوره، كان والده دائمًا بجانبه، يقدم له الدعم والرعاية رغم الظروف الصعبة، هذا الحب والاهتمام زاد من وقع الصدمة على الجميع، الذين لم يتخيلوا أن تتحول تلك العلاقة المليئة بالمشاعر إلى مأساة.

البحث عن الحقيقة

الأجهزة الأمنية تواصلت مع أفراد الأسرة وسكان المنطقة، لجمع الشهادات واستكشاف خلفيات الحالة النفسية للمتهم.. تم توجيه الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة بدقة، بينما تم التحفظ على الشاب وطرحه على لجنة طبية مختصة لتقييم حالته.

تظل التساؤلات تلاحق الجميع: كيف يمكن أن يتحول الحب إلى عنف؟ وما هي الأسباب التي دفعت هذا الشاب إلى ارتكاب جريمة فظيعة ضد أقرب الناس إليه؟ في انتظار الإجابات، تبقى مشاعر الحزن والصدمة مسيطرة على قلوب سكان أبو هلال، الذين شهدوا فصولًا مأساوية من قصة إنسانية معقدة.

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