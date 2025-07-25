لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين الي المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وفاة وإصابة 3 أشخاص في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 2 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى.

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