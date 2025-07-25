تعرف على مواعيد قطع الكهرباء بسبب الصيانة السنوية في نجع حمادي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية.

مواعيد قطع الكهرباء في قنا

وسوف يتم فصل التيار الكهربى صباح غد السبت الموافق 2025/7/26 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

وتشمل مناطق القطع "مجلس المدينة القديم،منطقة الصاغة، منطقة رعاية الطفل والثقافة،شارع الجنينة، منطقة خلف الطوابين، وشارع بورسعيد،ومنطقة مدرسة التجارة، ومنطقة الإصلاح الزراعي"، ما استلزم تنبيه المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

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