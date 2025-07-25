الجمعة 25 يوليو 2025
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محافظات

غدا، قطع الكهرباء عن 9 مناطق فى قنا

قطع الكهرباء عن قنا،
قطع الكهرباء عن قنا، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادى.

   
وأشارت إلى أن فصل التيار الكهربى يتم صباح غد السبت الموافق 2025/7/26 من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا.


وأوضحت أن المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء هي:
( 1)منطقة مجلي المدينة القديم 
(2)منطقة التحرير والصاغة
(١) منطقة رعاية الطفل
(4) منطقة قصر الثقافة
(5) منطقة شارع الجنينة ومدرسة النقراشى
(6) منقطة خلف المخابز
(7) منطقة شارع بورسعيد
(8) منطقة مدرسة التجارة
(9) منطقة الإصلاح الزراعى
 

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار. 

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التيار الكهربائي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي نجع حمادي

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