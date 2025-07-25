إزالة فورية لـ 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، برئاسة حسين الزمقان رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

تم تنفيذ إزالة فورية لـ4 حالات تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة بزمام قرية الغربى بهجورة بحضور مساعد فارس رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح رئيس المركز انه تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية جميعها عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت كشف سماوى بإجمالى مساحة 1010 أمتار تقريبا، وبارتفاع حوالي 3 أمتار لكل حالة تقريبا، وتمت الإزالة للجميع حتى سطح الأرض.

وأكد الزمقان أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وأنه سيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين

وشدد على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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