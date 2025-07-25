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ذكر وطعام مجاني، الطرق الصوفية بالإسكندرية تحتفل بالليلة الختامية لمولد أبو العباس (صور)

احتفال الطرق الصوفية
احتفال الطرق الصوفية بمولد أبو العباس، فيتو

احتفلت الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد المرسي أبو العباس بميدان المساجد في الإسكندرية، وسط توافد العشرات من محبي ومريدي المرسي أبو العباس لإحياء الليلة الختامية لمولده والذي تنظمه الطرق الصوفية كل عام.

وجاء احتفال الليلة الختامية بالتواشيح والأغاني الدينية وحلقات الذكر والمديح الخاصة بالصوفية، وتوزيع الطعام مجانًا.

 وغاب هذا العام المنشد محمود التهامي لأعمال التطوير والإصلاح بميدان المساجد ووجود حفر وأعمال لم تنته بالميدان المقابل بساحة المسجد.

 

وقال الشيخ محمد فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، إنه على مدار أسبوع احتفل أتباع الطرق الصوفية وهم أكثر من ٤٠ طريقة بمولد العارف بالله سيدي المرسي أبو العباس أحد أولياء الله الصالحين، بحلقات الذكر والمديح والأناشيد الدينية وسط تواجد محبيه ومريديه وأتباع الطرق الصوفية.

وأضاف فودة، أن الليلة الختامية شهدت إقبالًا من المريدين ولكن حالات الإصلاحات التي تتم بساحة المسجد وميدان المساجد من وجود عدد أكبر بكثير في الليلة الختامية ووجود منشد كبير مثل محمود التهامي بسبب أعمال الحفر والتطوير واقتصر الأمر على تنظيم حلقات الذكر والإنشاد بشكل منفصل. 

ورغم أعمال الحفر والتطوير فإن الشوارع المجاورة للميدان تحولت لملاذ لزوار المرسي أبو العباس في الليلة الختامية وطوال الأسبوع، وسط تحول الشوارع  لملاهي شعبية ومبيت لأتباع الصوفية  وتقديم الأطعمة مجانًا لهم من أحباب أبو العباس. 

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