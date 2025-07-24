الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبد السلام: انضمام "مهدي سليمان" إضافة قوية للزمالك والصفقات "ناجحة"

مهدي سليمان، فيتو
مهدي سليمان، فيتو

أكد عمرو عبد السلام، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء الأكثر انتماء ووفاء على مر العصور.

وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مركز حراسة مرمى نادي الزمالك بخير في الوقت الحالي بتواجد محمد صبحي ومحمد عواد وانضمام مهدي سليمان سيضيف التنافس في الموسم المقبل ومن وجهة نظري لن يكون هناك قلق في هذا المركز على الإطلاق".

 

صفقات الزمالك

وأضاف: "فيريرا  يحاول فرض الضبط والانضباط في معسكر الزمالك وهو أمر جيد للغاية وسيكون هناك تجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، واختيار الصفقات جاء بالتنسيق بين جون إدوارد والمدير الفني البلجيكي".

وأوضح: "صفقات الزمالك حتى الآن ناجحة ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى مهاجم جديد وظهير أيمن ولاعب خط وسط مدافع، وهناك اهتمام كبير من فيريرا بقطاع الناشئين لأنه الأساس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك عمرو عبدالسلام القلعة البيضاء زملكاوي محمد صبري قناة نادي الزمالك نادي الزمالك مهدي سليمان فيريرا صفقات الزمالك

مواد متعلقة

مودرن سبورت يتعادل سلبيا مع زد في ختام معسكر الإسكندرية (صور)

نادي حسنية أغادير يكشف عبر فيتو حقيقة تلقيه عرضا من الزمالك لضم أيمن ترازي

تفاصيل جلسة يانيك فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في برج العرب (صور)

مروان حمدي يلتحق بمعسكر بيراميدز في تركيا

بيراميدز يواجه قاسم باشا التركي وديا السبت في إسطنبول

سيراميكا يعلن ضم عمرو السولية

جريمة تزوير تهدد مستقبل ناشئ مصر للتأمين.. مستثمر يسجل بيانات غير حقيقية للاعب

الأكثر قراءة

تركيا ترحل المتورط في محاولة تفجير طائرة السيسي إلى جهة غير معلومة

أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

بمساعدة والدتها، القبض على سيدة ألقت رضيعها بجوار صندوق قمامة بالإسكندرية (فيديو)

أحمد سعد يرد على انتقادات إطلالاته: مش جاي من القمر والناس بتحب الغرابة

حقيقة رفض شيخ الأزهر 5 مليارات جنيه من تركي آل الشيخ لإطلاق قناة المشيخة

الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

أول ظهور لـ أنغام في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالخير وتحسن الأحوال

ما معنى «وإذا العشار عطلت»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الحلف على كتاب الله بالكذب، وهل له كفارة؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية