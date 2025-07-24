تعيين مسئولين جدد بالسكك الحديد، تعرف على التفاصيل

صدر قرار بتعيين العميد علاء عمر سماحة، في منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة والعلاقات العامة والإعلام بالسكك الحديد، ضمن حركة تغييرات تشهدها الهيئة خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة بعض المناصب القيادية داخل الهيئة، حيث تم خلال الأيام الماضية تعيين المهندس محمد سليم نائبًا لرئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية خلفا للمهندس مجدي عبد المنصف الذي تم إيقافه عن العمل ضمن 11 مسئولا تم إيقافهم على خلفية أزمة الخردة بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.

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