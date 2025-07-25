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حوادث

حبس 6 أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة في أسوان

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

 أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهم في محافظة أسوان.

 

حملة أمنية على تجار المخدرات بأسوان

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، قد شن حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة، شملت قرابة 7 كيلو من الحشيش وكميات من الهيروين والشابو، إلى جانب ضبط 3 قطع سلاح ناري (بندقية آلية و2 فرد خرطوش) بحوزة 6 متهمين (منهم 3 مسجلين جنائيًا)، وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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