تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتستمر لمدة 5 أيام يقوم خلالها طلاب الثانوية العامة المقرر قبولهم ضمن المرحلة الأولى بتسجيل رغباتهم وعددهم 72 رغبة على موقع تنسيق الجامعات، ويحق لهم تعديل الرغبات حتى آخر يوم فى موعد غلق التسجيل فى تمام السابعة مساء في اليوم الأخير.



مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي

من المتوقع أن يقترب تنسيق الجامعات 2025، لشعبتي علمي علوم ورياضة من النسب الآتية:

كلية الطب: من 91% إلى 92.5%

كلية طب الأسنان: من 90.5% إلى 91.5%

كلية الصيدلة: من 89% إلى 90%

كلية العلاج الطبيعي: من 88.5% إلى 89.5%

كلية الطب البيطري: من 86.5% إلى 87.5%

كلية الهندسة: من 83% إلى 85%

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: بين 80% إلى 83%

كلية التخطيط العمراني والفنون التطبيقية: من 77% إلى 80%.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطالب اتباعها ليتأكد من أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق كان صحيحة تماما، وهي كالآتي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الطلاب في موقع التنسيق

يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.

بعد أن تنهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق.

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.

سيعطيك الموقع ايصالا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.

إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة ما زال مستمرًّا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

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