تداول 70 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (11) سفينة وتم تداول (70000) طن بضائع و(784) شاحنة و(386) سيارة.

تصدير 70 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(318) شاحنة و(338) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (63000) طن بضائع و(466) شاحنة و(48) سيارة.

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي INCE Amasra، ALcudia Express والحرية2 بينما غادرت السفينة GillENA وعلى متنها 53 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، والسفينة Belagos Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهيALcudia Express، الحرية 2 والحرية، وشهد ميناء نويبع تداول (2700) طن بضائع و(374) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي نيوعقبة، ايلة، وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2461 راكبا بموانيها.

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