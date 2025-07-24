بعد فتحها مجانا احتفالا بالعيد القومي، إقبال كثيف على متاحف الإسكندرية (صور)

شهدت اليوم، المناطق الأثرية والمتاحف في محافظة الإسكندرية إقبالا كثيفا من الزائرين، بالتزامن مع إجازة ثورة ٢٣ يوليو، والاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية والذي تحل ذكراها يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٢ من كل عام وهو يوم خروج الملك فاروق من مصر آخر ملوك الأسرة العلوية وإعلان الجمهورية في مصر.

فتح المتاحف والمناطق الأثرية مجانا

وفتحت المتاحف والمناطق الأثرية أبوابها للزوار مجانا بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو والعيد القومي لمحافظة الإسكندرية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتي تستمر لعدة أيام متضمنة عدة فاعليات في مختلف أنحاء المدينة.

إقبال على قلعة قايتباي

وشهدت قلعة قايتباي بمنطقة الأنفوشي اقبالا كبيرا من أهالي المدينة وزائريها ودخول الزائرين بشكل منظم للغاية، ومجانا كما تقرر من محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار، وسط إعجاب من الزوار بالقلعة الصامدة منذ قرون كثيرة في نفس مكانها وشاهدة على تاريخ صمود عروس البحر وأهلها أمام الاحتلال.

إقبال على المتحف اليوناني والقومي

كما شهد المتحف اليوناني الروماني بشارع فؤاد، إقبالا كبيرا من الزائرين خاصة رحلات اليوم الواحد وطلاب المدارس لمشاهدة الآثار اليونانية والرومانية بعد افتتاح المتحف وتطويرها.

كما شهد متحف الإسكندرية القومي والذي يقع في بداية شارع فؤاد أيضا، إقبالا ملحوظا مع فتحه مجانا أمام الزائرين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.ط، والذي يضم آثارا للعصور المختلفة من اسلامية ومسيحيه وفرعوني ويوناني وروماني، وسكندري أيضا.

وزاد الإقبال على متحف المجوهرات الملكية بجليم والذي بضم مجوهرات العائلة المالكة لمصر قبل عام ١٩٥٢ وهي مجوهرات ذات قيمه عالية لا تقدر بثمن لملكات مصر.

وشهد متحف الأحياء المائية بنطاق قلعة قايتباي إقبالا مع ملحوظ مع التخفيض الذي أجراها مسئولي المعهد القومي لعلوم البحار ووصلت نسبة التخفيض ٥٠%.

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