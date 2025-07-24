بالفلكور المصري القديم والعلم، ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية AROYA

استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الخميس، السفينة السياحية AROYA القادمة من ميناء كاش التركي، وذلك في رحلتها الثانية خلال شهر يوليو ضمن خمس رحلات مجدولة للفترة المقبلة.

سفينة سياحية بميناء الإسكندرية

ورست السفينة AROYA، التي ترفع علم مالطا، على أرصفة محطة الركاب البحرية بالميناء وعلى متنها إجمالي 3655 راكبا، منهم 2237 سائح و1418 من طاقم السفينة، حيث من المقرر أن تغادر الميناء في نفس اليوم متجهة إلى ميناء إسطنبول التركي.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، فضلًا عن الجهات الأمنية المعنية، وذلك في إطار التنسيق المشترك لضمان حسن الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات.

وحرصت الهيئة على تأمين دخول السفينة ومرافقتها منذ اقترابها من الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد، تحت إشراف مباشر من برج الإرشاد الراداري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والأمنية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

الفلكور المصري القديم وعلم مصر في الاستقبال

وقامت الإدارة العامة لحركة الركاب الإشراف على استقبال السائحين وتيسير إجراءات نزولهم، ليبدأوا برنامجهم السياحي في المدينة، والذي يشمل زيارة أبرز معالم الإسكندرية الأثرية والثقافية، وسط أجواء ترحيبية تخللتها فقرات فنية وفولكلورية مميزة قدمتها فرقه ستورم بقياده الكابتن احمد هيكل، وتوزيع هدايا تذكارية، تأكيدًا على حرص الهيئة على تعزيز التجربة السياحية وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية عالميًا.

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