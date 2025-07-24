السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب بشرق روسيا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازى إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في شرق روسيا اليوم قائلا: أتقدم باسمي وباسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى صديقي الرئيس "فلاديمير بوتين" والشعب الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في شرق روسيا اليوم.

وأعرب عن خالص مواساتي وتعاطفي مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.. وأسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.



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