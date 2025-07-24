65 سنة تليفزيون.. انطلق عام 1960 بخطاب رئاسي.. شاشات في الميادين العامة وسط فرحة عارمة.. المنشاوي يفتتح إرسال اليوم الأول.. ووزير الإعلام يتحدث عن تحقيق حلم «صديق العمر»

للتليفزيون المصري قصة كبيرة تتضمن الكثير من التفاصيل والعناصر والشخصيات التي صنعت البدايات والنجاحات، قبل أن ينحدر به الحال كثيرًا، ويتعرض للإهمال، ويكاد يصبح أثرًا في عيد ميلاده الخامس والستين.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن الفضل في فكرة التليفزيون تعود إلى العالم الألماني بول نيكوف، حين اخترع قرصًا أسماه “قرص نيكوف”، استطاع من خلاله أن يرى الصورة عن بُعد، ولكن كانت تفاصيلها ضعيفة، ومع إجراء التجارب في ألمانيا، عمّ انتشار التليفزيون عام 1936، ثم انتقل إلى بريطانيا عام 1938.

يوم 21 يوليو من عام 1960 ذكرى خالدة، فمنذ 65 عامًا افتُتح لأول مرة إرسال التليفزيون المصري في السابعة مساءً بخطاب للزعيم جمال عبد الناصر فى مجلس الأمة أثناء الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، وأقبل المصريون على الشوارع لمشاهدة ذلك الاختراع الجديد الذي يتجسد على شكل شاشات وُضعت في الميادين العامة، اجتمع حولها المواطنون.

وفي 21 من يوليو 1961، تمّت إضافة قناة ثانية، ثم الثالثة في أكتوبر 1962، ليصل معها متوسط عدد ساعات الإرسال على القنوات الثلاث ما بين 25–30 ساعة بث على مدار اليوم.

بدايات فكرة إنشاء تليفزيون مصري تعود إلى عام 1947، لكن تأجل تنفيذه حتى عام 1951، وأول تجربة تليفزيونية للإرسال بالقاهرة تمت قبل انطلاق البث الرسمي بتسع سنوات، وقبل ثورة يوليو بعام واحد، أي في عام 1951، وأجرت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو والتليفزيون في ذلك الوقت أول تجربة للإرسال في مصر عن طريق محطة إرسال أُقيمت بمبنى سنترال باب اللوق، وصُوّر من خلالها حفل زفاف الملك فاروق وناريمان.

يحكي شوقى السيد في مجلة الإذاعة عام 1968 عن البدايات الحقيقية للتليفزيون قائلا: نُشر أول خبر عن التليفزيون بعد الثورة في فبراير 1957، وجاء نصه: “اعتمدت الإذاعة المصرية عشرة آلاف جنيه في ميزانية العام السابق لإنشاء الوظائف الخاصة بمشروع التليفزيون في الجمهورية المصرية، وهو المشروع المنتظر تنفيذه عام 1959 بعد الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد للإذاعة، وقد بدأت الخطوات التنفيذية لذلك”.

بعد أربعة أشهر، وفي يونيو 1957، صرّح وزير الإرشاد القومي، وهو يفتتح إذاعة الإسكندرية المحلية، أن إشعاع التليفزيون عند تنفيذ المشروع سيكون في نصف قطر طوله 100 كيلومتر، ومعنى هذا أن نصف سكان الجمهورية سيستطيعون الاستفادة من هذا الجهاز الخطير، وسيركب برجان في تلال المقطم.

محطة رئيسية فوق جبل المقطم

وفي يناير 1959، نشرت الصحف الصباحية خبرًا يقول: بعد أسبوعين يبدأ العمل في أكبر مبنى للإذاعة يرتفع 32 طابقًا ويضم أقسامًا للتليفزيون عند بدء تنفيذ مشروعه في مصر، ثم جاءت المفاجأة الكبرى بعد أيام قليلة بإعلان تكوين لجنة تنفيذية لمشروع التليفزيون عقدت اجتماعات برئاسة الدكتور عبد القادر حاتم، وقررت إيفاد عدد من الفنيين والمهندسين إلى الخارج للتدريب على أعمال التليفزيون، وتقرر إقامة محطة رئيسية فوق جبل المقطم، ومحطات أخرى في الإسكندرية والإسماعيلية، ثم محطات متوالية حتى أسيوط، إضافة إلى محطة في أعلى جبل بمدينة دمشق وأخرى بحلب – حيث كانت الوحدة بين مصر وسوريا – وهنا أصبح الحلم حقيقة.

وفي الاحتفال بوضع حجر الأساس لمبنى الإذاعة الجديد، الذي أُقيم على مساحة 12 ألف متر بتكلفة 108 آلاف جنيه، في 11 أغسطس 1959، أعطى الرئيس عبد الناصر توجيهاته بالنسبة للتليفزيون قائلا: “إن التليفزيون هو إحدى الوسائل الهامة التي اختارتها الثورة كي تنشئ عقولًا مثقفة وشبابًا ناضجًا، وهو وسيلة من وسائل الإعلام الضرورية التى تمكن المواطن من أن يرى خيرات بلاده وهى تُستخدم لرفع مستوى معيشة أبنائه”.

في 30 أغسطس 1959، قرر حاتم إنشاء معهد التليفزيون، وتقرر سفر بعثات التدريب إلى الخارج، ثم نُشرت أخبار تقول: تُتخذ الآن خطوات تنفيذية لإدخال الخدمة التليفزيونية في الإقليم الجنوبي (مصر)، كما ستشارك جميع الوزارات في إرسال برامجها إلى الإرسال التليفزيوني من الآن، كما تقرر تعميم التليفزيون في جميع مدن إقليمي الجمهورية العربية المتحدة.

صناعة التليفزيون

وفى خطوة تالية، قررت الدولة صناعة التليفزيون في مصر بدلًا من استيراده، وعلّق وزير الإرشاد: “لنجعل من صناعة التليفزيون بداية لدخول عصر الإلكترونات إلى مصر”، ونُشر خبر في 2 مارس 1960 أن الدكتور عزيز صدقي، وزير الصناعة، وقّع عقد إقامة مصنع للتليفزيون في مصر “شركة النصر للتليفزيون”.

وعلى الجانب الآخر، قامت الدولة باستيراد أعداد من أجهزة التليفزيون، وأعلنت أنه ستُتاح جميع أجهزة الاستقبال التليفزيونى للبيع بالتقسيط في يونيو 1960، كما أُعلن عن خطة تسليم الأجهزة للمواطن عن طريق التاجر الذى تعيّنه شركة التليفزيون.

ويُعد التليفزيون المصري التجربة الأولى عربيا وشرق أوسطيا في مجال اختراق البث التليفزيوني، وثالث أقدم تليفزيونات العالم، لذا كان يُنظر إلى القاهرة على مدار عقود طويلة مضت على أنها صاحبة الريادة الإعلامية، في وقت كان يعاني فيه العالم من ندرة وسائل الاتصال والتواصل.

حاتم يحكي كيف وافق عبد الناصر على المشروع

بدأ التليفزيون المصري إرساله في 21 يوليو 1960 لمدة خمس ساعات يوميا وبدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، ثم قام الوزير عبد القادر حاتم بإذاعة أول بيان وكان كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم.. نفتتح اليوم من مبنى التليفزيون العربي بالقاهرة ودمشق وحلب، أول الإرسال، ونتعلق لسماع خطاب رئيس الجمهورية في ذكرى 23 يوليو 1960، وسنذيع بثلاث لغات وسيصير هذا التليفزيون عملاقا، وستكون مهمته نشر الثقافة والأدب والفن والبرامج الدينية والإخبارية والرياضية، ثم إذاعة وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر ونشيد “وطني الأكبر” ثم نشرة الأخبار ثم الختام بالقرآن الكريم.

توقف البث في اليوم التالي لينطلق في اليوم الثالث الموافق الثالث والعشرين من يوليو 1960 بالقران الكريم بصوت الشيخ مصطفى اسماعيل، مع الاحتفال بأعياد الثورة، حيث زادت مدة البث إلى ست ساعات.

ويقول الدكتور عبد القادر حاتم أول وزير إعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مذكراته: “كان لدي إصرار على تحقيق حلم صديق العمر جمال عبد الناصر بإنشاء التليفزيون بغرض تعليم الشعب وتثقيفه ومحو أميته، في البداية لم يوافق الرئيس عبد الناصر، فقد كانت قضايا التنمية والتحديات الخارجية تشغله وليس بميزانية الدولة فائض لإنشاء جهاز التليفزيون، ولكنه حينما وجدني زعلت، فقال اعرض رأيك في اجتماع مجلس الوزراء وهو صاحب القرار ورغم الاعتراضات التي واجهتنى إلا أنني اعتبرتها وجهات نظر ترغب ألا يكون للتليفزيون أي آثار سلبية على وزاراتهم وأنشطتهم”.

يشرح الدكتور حاتم: “تحدث وزير الزراعة في ذلك الوقت قائلا أرفض تماما إنشاء مبنى التليفزيون، لأن الفلاح المصري لو انشغل بالسهر ومشاهدة البرامج التليفزيونية، فمن المؤكد إنه لن يذهب في الصباح الباكر لري أرضه والعمل بجهد وإخلاص في خدمة الأرض التي يقوم بزراعتها.

ثم تحدثت مع وزير الصناعة وقال من المستحيل “تلبية مطالب إنشاء المشروع الضخم لأن مصانعنا ليست مؤهلة لذلك، ثم تحدث وزير التعليم وقال إنه في حاجة لأي دعم مادي لبناء مدرستين لتعليم أبناء الطبقة الفقيرة أفضل من بناء مبنى للتليفزيون، وكان آخر المتحدثين د.عبد المنعم القيسوني وزير الاقتصاد الذي أيد إنشاء مبنى التليفزيون، وقال إنه سينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة التي تتمتع بوسائل إعلام متطورة”.

وبالفعل وافق الرئيس عبد الناصر على تنفيذ المشروع، ووضع جدولا زمنيا لبناء المبنى، وأوكل مسئوليته إلى المهندس صلاح عامر وكيل الإذاعة للشئون الهندسية، وصدق د.القيسونى على توفير الدعم المالى لإنشاء المشروع الذي بدأ مشروعه بتمويل بلغ 200 ألف جنيه، وهكذا أنشئ التليفزيون بالجهود الذاتية، ونجح البث التجريبي للبرامج، وتقدمت أعداد كبيرة من الفنانين العالميين بطلبات للظهور على شاشة التليفزيون المصري الذي يعد أول تليفزيون في منطقة الشرق الأوسط”.

استفتاء حول اهتمامات الجمهور

بعد ستة أشهر من تشغيل الإرسال التليفزيوني، بدأت إدارة التليفزيون توزّع على مالكي أجهزة الإرسال ورقة استفتاء تتضمّن أسئلة مقارنة حول اهتمام الناس بالإذاعة أم بالتليفزيون، وفي نفس العام فاز التليفزيون العربى بلقب أحسن تليفزيون ف العالم في المسابقة التي نظمها التليفزيون البريطاني، وبعد عام ونصف فاز التليفزيون بمركز واحد من خمسة تليفزيونات في العالم، وقالت الأسباب إنه نتيجة للبرامج الحية الميدانية الكثيرة والمتنوعة، بالرغم من قصر مدة التليفزيون التي مضت على إرساله، فهو بعد عام ونصف أصبح يذيع عشرين ساعة إرسال.

وفي عام 1962، وفي الاحتفالات بالعيد الثانى للتليفزيون المصري، قال وزير الإرشاد في كلمته: حاولت الصهيونية منع إقامة وإنشاء التليفزيون في مصر، بل حدثت مؤامرة المقاطعة الصهيونية للباخرة “كليوباترا” التي كانت تحمل معظم معدات التليفزيون.

اختيار مذيعات التليفزيون

عندما بدأ إرسال التليفزيون البريطاني أواخر الثلاثينيات، ظهر إعلان ظريف في صحيفة “الديلي تليجراف” عن حاجته إلى مذيعات تليفزيون، يقول: “مطلوب مذيعة يشترط فيها أن تكون غير عادية، ذات شخصية قوية غير عادية، ذات جاذبية، لها قوام ممشوق، صوتها جميل، مقبولة وجذابة لدى الرجال والنساء على السواء، وألا تكون متزوجة أو شعرها أحمر”، واختار التليفزيون اثنتين فقط من بين آلاف المتقدمات، هما: جان بليف، إليزابيث كارول.

وفي مصر، عندما استعدّت وزارة الإرشاد لإطلاق التليفزيون وبدء إرساله، اضطر الأمر إلى الاستعانة بخبرة الأخت الكبرى “الإذاعة”، فكانت أول دفعة من المذيعات على الشاشة الصغيرة من مذيعات الإذاعة القدامى: همت مصطفى التي قرأت أول نشرة أخبار في التليفزيون، سميرة الكيلاني، ومن الرجال صلاح زكي الذي أعلن افتتاح الإرسال التليفزيوني الأول.

وما هي إلا أيام قليلة حتى أعلن التليفزيون عن مسابقة لاختيار مذيعين ومذيعات، وتقدم لها الآلاف، ومن أشهر الوجوه التي عملت في التليفزيون: سلوى حجازي، والتي ظهرت مع بداية انطلاق التليفزيون، وقدّمت العديد من البرامج الفنية وبرامج الأطفال، ومن برامجها “لقاء المشاهير” واستضافت فيه أم كلثوم وبديع خيرى ونجاة الصغيرة.

وكانت سميحة عبد الرحمن، والتي لُقّبت بلقب “ماما سميحة”، وقدمت برنامج “جنة الطفل”، والمذيعة أماني ناشد التي قدّمت برنامج “مجلة التليفزيون”، و”على شط النيل”، و”سهرة مع فنان”، ومن أشهر الوجوه أيضًا ليلى رستم، والتي عملت كمذيعة ربط، ثم قارئة للنشرة باللغة الفرنسية، وقدّمت العديد من البرامج السياسية والفنية منها “نجمك المفضل”، واستضافت عبد الحليم حافظ وصباح وغيرهما.

وانضم المذيع أحمد سمير للتليفزيون المصري في عام 1963، وشهد التليفزيون ظهور المذيع أحمد فراج، الذي اشتهر بنقل الإذاعات الخارجية وحفلات أم كلثوم، وقدّم ألف حلقة من برنامج “نور على نور”.

والتحق العديد من نجوم ماسبيرو بالتليفزيون، ومنهم: نجوى إبراهيم، منى جبر، فايزة واصف، ملك إسماعيل، سامية الأتربي، درية شرف الدين، والكثير من المذيعين والمذيعات.

بالنسبة لأجر مذيعي ومذيعات التليفزيون، في البداية كان الأجر مساويًا لأجر زميل في أي جهة حكومية، يُضاف إلى هذا 100 جنيه سنويًا بدل ملابس، وقد طالبت المذيعتان عفاف الهلاوى وملك إسماعيل ببدل مساوٍ للقيمة كبدل مواصلات بدلًا من زحمة الأوتوبيسات.

مفارقات مثيرة

من المفارقات الغريبة أن تقدمت طبيبة إلى أول اختبار مذيعات عقده التليفزيون قبل افتتاحه لاختيار مساعدي إخراج للبرامج، فكانت الدكتورة لفتية السبع التي تقدّمت لهذا الاختبار، وهي تعلّق على ذلك وتقول: تقدّمت لأنه لي رسالة أريد تحقيقها وهدف أسعى إليه، وهو نشر الثقافة الصحية على الجماهير، لأن البلاد النامية المحدودة الدخل لا تستطيع أن تصرف على العلاجات، لكنها تستطيع أن تمنع المرض، ومن هنا كانت هناك ضرورة لوجود الطبيب الوقائي لا الطبيب المعالج، فالوقاية هي التى تنقذ حياة الملايين، فكانت رسالتي في برامجي تحويل المادة العلمية الصحية إلى صور ومناظر يفهمها الجمهور.

أيضًا كان الفنان رشوان توفيق من أوائل المتقدّمين للإخراج مع انطلاق التليفزيون، ويسترجع توفيق ذكرياته عن ذلك ويقول: كنت أعمل مساعد مخرج في البرنامج الإذاعي “من الجاني”، وتزامنًا مع هذا التوقيت كان هناك اختبارات مذيعين بالتليفزيون العربي، فتقدّمت لأجتاز هذا الاختبار، وكان رئيس اللجنة الإذاعى الكبير ورئيس التليفزيون عبد الحميد يونس، وشاء الله أن أكون ممن تم اختيارهم كمذيعين بالتليفزيون، وقام بتدريبي صلاح زكي، همت مصطفى، سميرة الكيلاني، وأصبحت مذيعًا لنشرة الأخبار في التليفزيون المصري، وكان راتبي وقتها لا يتعدى الـ19 جنيهًا، بعدها، ولغياب المذيعة أماني ناشد، طلبت مني المذيعة سميرة الكيلاني تقديم برنامج الشباب، وكان يخرجه المخرج حسين كمال.

وكان الجديد أنني أدخلت جزءا دراميا من فن البانتومايم في البرنامج، وكان من رواد هذا الفن من الشباب في ذلك التوقيت الفنانين: عبد الرحمن أبو زهرة، زين العشماوي، وأبو بكر عزت، كما أنني كنت من ضمن أول فريق للمسرح التليفزيوني في بداياته.

مرسوم جديد

ظل الأمر مستمرا على ما هو عليه في التليفزيون حتى صدر المرسوم الجديد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري في 13 أغسطس 1970، الذي بموجبه تم إنشاء أربعة قطاعات: قطاع الإذاعة، قطاع التليفزيون، قطاع الهندسة، وقطاع التمويل، ليدخل التليفزيون المصري آفاقًا جديدة من التطوير، وتقلد منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ تأسيسه 12 رئيسًا حتى إلغائه وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام.

فعقب انتهاء حرب العاشر من رمضان، أكتوبر 1973، قام التليفزيون المصري بأكبر عملية تجديد في معداته الفنية والهندسية، وبعد خمس سنوات فقط تم توصيل بث القناتين الأولى والثانية إلى مدن القناة “شرق”، بعدما كان البث محصورًا على العاصمة فقط، ليتم بعده إنشاء عدد من القنوات المحلية عام 1988، وخصصت في البداية لمدن السويس، بورسعيد، والإسماعيلية (القناة الرابعة)، وفي 1990 تم إنشاء قناة لمخاطبة الشعب السكندري، وبعدها بأربعة أعوام أُطلقت شارة البث للقناة السادسة المخصصة لمحافظات وسط الدلتا، وفي العام ذاته بدأ إرسال قناة شمال الصعيد “السابعة”، وبعدها القناة “الثامنة” التي تستهدف محافظات جنوب الصعيد.

التحديات الجديدة

ومع قدوم عام 1990، دخلت مصر عصر السماوات المفتوحة والبث الفضائي، حيث تم إنشاء قنوات النيل المتخصصة، فيما كانت القناة الفضائية المصرية الأولى أول قناة فضائية في المنطقة العربية يتم إرسالها عبر الأقمار الصناعية، بينما بدأت قناة النيل الدولية إرسالها في 1994، وفي عام 1996 دخلت القناة الفضائية الثانية مضمار الإعلام المدفوع، كأول قناة عربية مشفّرة، ثم تلتها قنوات عدة أثرت المنظومة التليفزيونية المصرية، منها: القنوات الرياضية، الأخبار، الثقافة، المنوعات، الطفل، التعليمية، وبعدها قنوات السينما، الكوميديا، والمنوعات (لايف).

بعد ستة عقود على الانطلاق، يواجه التليفزيون المصري تحديات عدة تهدد استمراره، وتجعل من بقائه مسألة تحتاج إلى ضغوط وجهود كبيرة، بعدما بات عبئًا على الدولة، لا سيما في ظل تصاعد ديونه عامًا بعد عام.

وأمام هذه الوضعية سقط تليفزيون الدولة من حسابات الأنظمة، بدءًا من نظام حسني مبارك وبات التحول إلى القنوات الخاصة هو البديل، الأمر الذي عزز من تراجع دور هذا المبنى التاريخي.

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