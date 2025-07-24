الخميس 24 يوليو 2025
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رياضة

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن صفقة ضم محمد إسماعيل، مدافع زد، اقتربت من الحسم، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة المتعلقة بأقساط التعاقد.

وأضاف المصدر أن الاتفاق بين الطرفين يسير بشكل إيجابي، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن اللاعب مصطفى شلبي، جناح نادي الزمالك، رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء في رسالته: “الخير كل الخير لم أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم، كان من الشرف لي أن يرتبط اسمي بهذا الكيان الكبير، ولكن لكل بداية نهاية، ولكل قصة ختام، وكذلك هي سنة الحياة”.

رسالة شكر للجميع

ووجه شلبي شكره لكافة من تعامل معهم خلال فترة تواجده داخل النادي الأبيض، قائلًا: “حابب أشكر جميع مجالس الإدارة، وكل الأجهزة الفنية، والإدارية، والطبية، ومسؤولي المهمات، وأخص بالشكر زملائي اللاعبين، بحبكم وهتوحشوني”.

رسالة خاصة لجمهور الزمالك

لم ينسَ شلبي توجيه رسالة تقدير لجماهير الزمالك، حيث قال: “إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص، كنتم وما زلتم أكبر داعم لهذا النادي، دعمكم بيفرق جدا، كل اللاعبين بيحبوا النادي وبيلعبوا من قلبهم”.

ختام بكلمات وفاء

اختتم شلبي رسالته قائلًا: “قد تكون نهاية مرحلة كروية، لكن من الغد سأعود مشجعًا وداعمًا لمكان ارتبطت به ومنحني كل خير. شكرًا لأعظم جماهير الكوكب، بحبكم وهتوحشوني "أخوكم مصطفى شلبي".

يُذكر أن شلبي انضم للزمالك قادمًا من إنبي، وشارك في عدة مباريات مؤثرة خلال فترته مع الفريق.

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