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ثقافة وفنون

دعوى قضائية ضد كاردي بي بتهمة الاعتداء على سيدة

كاردي بي، فيتو
كاردي بي، فيتو

تواجه مغنية الراب الشهيرة كاردي بي، دعوى قضائية جديدة بتهمة الاعتداء والضرب، بسبب حادثة وقعت عام 2023.

تفاصيل دعوى كاري بي القضائية

وكشف موقع TMZ، أن كاردي بي، متهمة بالاعتداء والضرب من قبل امرأة مجهولة، بعد أن ألقت ميكروفونًا عليها خلال حفل نهاري في ولاية لاس فيجاس، ردًا على رمي الثلج عليها، وذلك قبل عامين.

وتقاضي سيدة تدعى جين دو، مغنية الراب على  خلفية حادثة وقعت عام ٢٠٢٣، حيث كانت كاردي تُغني في نادي درايز بيتش كلوب، عندما طلبت من الحضور رشها بالماء للتغلب على الحرارة المرتفعة.
ومع ذلك، تقول جين، إنه عندما رشقت كاردي الماء - كما فعل العديد من الحضور - ردّت مغنية الراب برشقها بالميكروفون.

وتعقد المحامية سييرا ن. نوريس، التي تُمثل جين دو، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس في لاس فيجاس.

تحقيق الشرطة مع  كاردي بي

يذكر أن الشرطة، حققت مع كاردي بي، في ذلك الوقت، ولكن في النهاية لم تُوجّه إليها أي تهمة في الحادثة، وتم بِيعَ الميكروفون مقابل 99 ألف دولار بعد الحادثة بوقت قصير.

وهو ما تزعم جين دو أنه "فاقم معاناتها النفسية"، فيما أخبر مالك مطعم "ذا ويف" في ذلك الوقت الصحافة، أن الأموال ستُخصص لجمعيتين خيريتين - مشروع المحارب الجريح وجمعية "فريندشيب سيركل لاس فيجاس"، والخيرية المحلية في لاس فيجاس.

وتُقاضى كاردي بي حاليا، بتهمة الاعتداء، والضرب، والإهمال وغيرها.

 

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