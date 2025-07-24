10 صور من عرض "حفل التأبين" بالمهرجان القومي للمسرح

قدم فريق العرض المسرحي “حفل التأبين” مساء أمس الأربعاء، مشاركته ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم.

عرض حفل التأبين

العرض المسرحي “حفل التأبين” تأليف أنطون تشيخوف، دراماتورج وإخراج مايكل رفلة، وشهد العرض لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية بالمهرجان برئاسة الفنان رياض الخولي.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري التي افتتحت يوم 20 يوليو الجاري، حتى 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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