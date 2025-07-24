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خارج الحدود

حماس تعلن رسميا تسليم ردها على مقترح وقف إطلاق النار للوسطاء

عناصر من حماس في
عناصر من حماس في قطاع غزة، فيتو

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، أنها سلمت الوسطاء ردها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل.

 

وجاء في بيان مقتضب، نشرته الحركة عبر حسابها في "تلجرام": "حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار" في غزة.

 

ولم يقدم بيان "حماس" أي تفاصيل إضافية أو توضيحات بشأن فحوى ومضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.
 

وكانت الولايات المتحدة أبلغت حركة حماس الثلاثاء أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.

ونقلت "سي إن إن" عن المصدرين قولهما أن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق".

وذكر المصدران أن القيادي في حماس، خليل الحية، يدعم المقترح المحدث للاتفاق، لكنه ينتظر موافقة القيادة الداخلية في غزة.

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حركة حماس الفلسطينية الوسطاء الفصائل الفلسطينية مقترح وقف إطلاق النار

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