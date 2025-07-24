ورشة عمل حول إدارة السلامة والصحة المهنية بجهاز مدينة العبور الجديدة

نظم جهاز مدينة العبور الجديدة بالتعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور ورشة عمل بعنوان “إدارة السلامة من منظور تحليل المخاطر” بحضور نخبة من الخبراء والمهندسين والمتخصصين في مجال التشييد والبناء.

واستقبل الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز ونواب رئيس الجهاز كلًا من الدكتور أسامة عبد المنعم والدكتور مجدي حسني أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، بالإضافة إلى ممثلي شركات التنفيذ والصيانة والاستشاريين وكذلك عدد من مهندسي الجهاز من مختلف القطاعات.



وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر الأهمية القصوى للصحة والسلامة المهنية كإحدى الركائز الأساسية لنجاح أي مشروع تنموي سواء في مراحل التنفيذ أو الإشراف أو التشغيل.

وأضاف رئيس الجهاز: "إن مثل هذه الورش المتخصصة تمثل إضافة نوعية لجهودنا في تعزيز ثقافة السلامة ورفع مستوى الوعي بمتطلباتها وتطوير آليات العمل لضمان بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر". مشيرًا إلى أن الجهاز يولي هذا الجانب أولوية قصوى انطلاقًا من مسؤولياته تجاه العاملين والمستثمرين والمقيمين بالمدينة.

كما نوّه الدكتور أحمد إسماعيل بأن هذه الفعالية تأتي في إطار التعاون بين الجهاز والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا والتي تهدف إلى توظيف الخبرات الأكاديمية في خدمة قضايا التنمية العملية. وختم كلمته بتوجيه الشكر للمعهد على مبادرته القيمة ولجميع الحضور على مشاركتهم الفاعلة التي أثْرَت النقاش وأسهمت في إنجاح الفعالية.

تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، حيث قدم الدكتور مجدي حسني عرضًا تعريفيًا عن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور مستعرضًا أهدافه ورسالته كما تطرق إلى الورش السابقة التي نظمها المعهد مؤكدًا على حق المجتمع والأطراف المعنية في تبادل المعرفة والخبرات.

من جانبه ألقى الدكتور أسامة عبد المنعم محاضرة قيمة حول أنواع الحوادث وأسبابها والبرامج الوقائية اللازمة لتجنبها بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة المخاطر وتحليلها وتقييمها مما أثرى النقاش وفتح آفاقًا جديدة للحضور.

أعرب الحضور عن إعجابهم البالغ بمحتوى الورشة ووصفوا المحتوى المقدم بأنه "استثنائي وعملي" حيث نجح في الجمع بين الأسس الأكاديمية الرصينة والتطبيقات العملية المباشرة. وأكد العديد من المشاركين من شركات التنفيذ والاستشاريين على أن الورشة "أضافت رؤى جديدة" ستسهم بشكل فعّال في تحسين معايير السلامة في مشروعاتهم المستقبلية.

من جانبهم عبر أعضاء هيئة التدريس بالمعهد عن امتنانهم العميق لجهاز المدينة على حسن التنظيم والاستقبال مؤكدين أن هذا التعاون يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية.

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