قرار حاسم من محافظ قنا بشأن واقعة انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد ووقوع إصابات

قرر الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إغلاق موقع مجمع مواقف نجع حمادي الجديد الذي شهد سقوط أجزاء منه ونجم عن الحادث إصابة 4 عمال، مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات الفنية، وضمان التزام إجراءات السلامة المهنية في الموقع.

كما طالب بضرورة الاستعانة باستشاري هندسي متخصص لفحص أسباب الحادث بدقة، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية.

كما أكد أن الموقف الذي شهد واقعة الانهيار لا يزال في طور التنفيذ، ولم يتم استلامه حتى الآن من الشركة المنفذة.

وأشار إلى أن الحادث وقع أثناء إحدى مراحل تركيب المظلات، كما أوضح أن الإصابات التي لحقت بالعمال بسيطة.

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