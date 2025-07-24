حريق في محطة وقود سيارات بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، علي حريق نشب داخل محطة تموين سيارات بالطريق الدولي مدخل الكيلو ٢١ غرب المدينة قبل أن يمتد الحريق لباقي المحطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محطة تموين الطريق الدولي مدخل الكيلو ٢١ غرب المحافظة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بصحبة قوة أمنية وسيارات الإسعاف.

وتبين نشوب الحريق في محطة التموين ناحية تموين غاز السيارات مما أدى لاشتعال النار سريعًا، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي المحطة وتحدث كارثة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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