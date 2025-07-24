الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق في محطة وقود سيارات بالإسكندرية

حريق محطة تموين السيارات
حريق محطة تموين السيارات بالإسكندرية، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، علي حريق نشب داخل محطة تموين سيارات بالطريق الدولي مدخل الكيلو ٢١ غرب المدينة قبل أن يمتد الحريق لباقي المحطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محطة تموين الطريق الدولي مدخل الكيلو ٢١ غرب المحافظة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بصحبة قوة أمنية وسيارات الإسعاف. 

وتبين نشوب الحريق في محطة التموين ناحية تموين غاز السيارات مما أدى لاشتعال النار سريعًا، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي المحطة وتحدث كارثة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق بنزينة الدولي بالكليو٢١ حريق محطه تموين سيارات بالاسكندرية إدارة الحماية المدنية مديرية أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

جامعة الإسكندرية تشيد بالتعاون مع تنمية المشروعات لإقامة معرض "صنع في دمياط"

الأكثر قراءة

تناولوا مبيد حشري، إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم في المنيا

بعد طمأنة الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم

أميرة فراج تعلن انفصالها عن المطرب أحمد فهمي

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

الثاني على الثانوية العامة علمي علوم يكشف عن حديث للنبي وراء تفوقه

محافظ قنا يزور مصابي حادث انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد (صور)

ما حدش يطلع من البيت، حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

مدبولي: اتفقنا مع شركات الأدوية على زيادات متدرجة في الأسعار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

هل يحق لمن وجد مالًا أن يطلب مكافأة؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية