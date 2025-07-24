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ثقافة وفنون

5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير

سامي نصير.فيتو
سامي نصير.فيتو

ما زال خبر وفاة المايسترو سامي نصير، أستاذ المعهد العالي للموسيقي العربية بأكاديمية الفنون، له صدى واسع بين الوسط الطربي، حيث أشعل حالة من الحزن على رحيله المفاجئ مؤخرًا.

 

5 معلومات عن الراحل سامي نصير

ويعتبر سامى نصير من أقوى الأسماء بالموسيقى العربية، وهو قائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية خلال الثمانينيات، خلفًا للمايسترو حسين جنيد.  كما شغل منصب وكيل أول نقابة المهن الموسيقية في مصر خلال فترة تولي الموسيقار حلمي أمين.  

بدأ حياته الفنية كعازف على آلة القانون، وتدرّج ليصبح قائدًا مساعدًا في أوركسترا المسرح الغنائي تحت إشراف المايسترو عبد الحليم نويرة.  

 

كذلك أشرف على مناقشة رسائل الدكتوراه، وساهم في تخريج العديد من العازفين والفنانين.  

 

أعماله الفنية

و بجانب الجزء الأكاديمي ترك «نصير» أثرًا مميزًا في الموسيقى التصويرية والدرامية من أبرزها:

مسلسل "رحلة الكروان"عام 1958، مسلسل "اسألوا الأيام" عام 1979 وألحان لفوازير "فطوطة" كقائد أوركسترا.  



أما عن الأعمال السينمائية فمن أبرز ما لحَّن فيه:

اغتيال مدرسة (1988)، سعد اليتيم، السيد قشطة (1985)، المجهول والفرن (1984)، القتل اللذيذ (1998)، جنون الحياة (2000)، وفارس ظهر الخيل (2001).

ويضم أرشيفه الفني أكثر من 20 فيلمًا حسب قاعدة بيانات السينما.  

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